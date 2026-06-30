В Калининграде предложили отвести больше места старинной крепостной стене на Черняховского

В 1626 году в Кёнигсберге соорудили первый вальный обвод —бастионную систему укреплений общей протяжённостью около 15 км. Именно так столица Восточной Пруссии приобрела статус города-крепости. К середине XIX века первый вал устарел, и в 1843 году началось строительство второго оборонительного обвода. Его разработкой занималась специальная комиссия, назначенная королём Фридрихом Вильгельмом IV. В неё входили ведущие военные инженеры, в том числе генерал-лейтенант Эрнст Людвиг фон Астер, который считается главным автором проекта.