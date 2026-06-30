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Telegraph: выход из строя британских подлодок открывает России двери в Арктику

Полная неработоспособность всех пяти атомных ударных подводных лодок Великобритании создала опасную брешь в обороне, фактически распахнув двери в Арктику для российского флота, пишет Том Шарп в статье для британской газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным сайта Navy Lookout, ни одна из британских субмарин этого класса — Audacious, Anson, Astute, Ambush и Artful — не готова к выполнению задач: одна только сейчас выходит из сухого дока, другая пришвартована у причала после укороченного похода в Австралию, третья — на многолетнем ремонте, а две оставшиеся не выходили в море годами. Эту ситуацию Navy Lookout назвал катастрофой, являющейся следствием многолетнего упадка, говорится в статье.

Шарп жалуется, что ситуацию быстро исправить невозможно и остро встает вопрос о защите жизненно важной подводной инфраструктуры Британии в Северной Атлантике.

Роль союзников — Британии, Норвегии, США и других стран — заключается в сдерживании российского подводного флота за Медвежьим проходом (узким участком акватории, разделяющим Баренцево и Норвежское моря) или как минимум в обеспечении там постоянного присутствия ВМС союзников для отслеживания российских подлодок.

Хотя существуют различные методы обороны этого рубежа, атомный подводный флот по-прежнему является наиболее грозным и действенным, утверждает Шарп.

Но пока британские подлодки стоят в доках или у причалов, страна не только упускает возможность накопить боевой опыт в Арктике и нейтрализовать исходящие оттуда угрозы, но и теряет ряд других стратегических преимуществ.

По словам автора, атомные субмарины играют решающую роль в защите подводных коммуникаций от диверсий и служат единственной платформой для запуска ракет Tomahawk. Кроме того, это главное средство противокорабельной борьбы по дальности действия. Благодаря атомным подлодкам, продолжает Шарп, авианосные группы могут действовать скрытно, а сами субмарины — тайно выполнять разведывательные операции и поддерживать силы специального назначения.

Возникают и другие серьезные проблемы: падает уровень подготовки экипажей, моральный и боевой дух моряков.

Например, Британия накопила опытные знания о российских субмаринах проекта 941 «Акула», но испытывает трудности с противодействием более современным подлодкам проекта «Ясень» из-за отсутствия практического опыта, отмечает автор.

Все эти проблемы создают угрозу безопасности, на устранение которой потребуются годы и значительные финансовые средства, делает вывод Шарп.

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