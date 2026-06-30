Telegraph: выход из строя британских подлодок открывает России двери в Арктику

По данным сайта Navy Lookout, ни одна из британских субмарин этого класса — Audacious, Anson, Astute, Ambush и Artful — не готова к выполнению задач: одна только сейчас выходит из сухого дока, другая пришвартована у причала после укороченного похода в Австралию, третья — на многолетнем ремонте, а две оставшиеся не выходили в море годами. Эту ситуацию Navy Lookout назвал катастрофой, являющейся следствием многолетнего упадка, говорится в статье.