20 омичей отправились в Президентский полк

«Это очень почётно, ответственно, не каждый призывник может попасть туда служить. Это категория годности, это здоровье, это рост, это внешние данные солдата, то есть это, можно сказать, лицо Российской армии, и потому тут отбор очень тщательный, только самые достойные туда попадают», — отметил заместитель военного комиссара Омской области по тылу, подполковник Александр Лапиков.