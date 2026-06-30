20 омичей отправились в Президентский полк

В рамках текущей призывной кампании со сборного пункта Омской области на службу в Москву отправились 20 наших земляков. Им предстоит нести службу в одном из самых престижных подразделений Вооружённых сил РФ — Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля. Торжественные проводы новобранцев состоялись накануне.
Служба в «кремлёвских войсках» традиционно считается предметом особой гордости как для самих призывников, так и для региона. Однако попасть туда может далеко не каждый. К кандидатам предъявляются максимально жёсткие требования — идеальное здоровье, внешние данные, безупречная биография и морально-психологическая устойчивость.
«Это очень почётно, ответственно, не каждый призывник может попасть туда служить. Это категория годности, это здоровье, это рост, это внешние данные солдата, то есть это, можно сказать, лицо Российской армии, и потому тут отбор очень тщательный, только самые достойные туда попадают», — отметил заместитель военного комиссара Омской области по тылу, подполковник Александр Лапиков.
В течение года омским срочникам предстоит обеспечивать безопасность первых лиц государства, охранять объекты Московского Кремля, а также участвовать в важнейших протокольных мероприятиях на высшем уровне и нести почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
Уже в ближайшие дни молодые люди прибудут в расположение части, где пройдут курс молодого бойца и примут военную присягу.
Анастасия Юровская.