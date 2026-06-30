Почему пешеходам все сложнее выживать в городе

К чему я все это рассказываю? На днях увидела картину маслом: девочка-подросток, идущая по тротуару, решила немного отойти от своей мамы, чтобы завязать шнурки. Высоченный парень въехал в нее, судорожно давя на тормоза. Что же произошло дальше? Нет, родительница не накинулась на горе-водителя с криками и руганью… она начала жестко отчитывать свое чадо за невнимательность. Девочка, краснея и задыхаясь от обиды, терла ушибленные места и молчала. Парень, не извинившись и беззвучно матерясь, просто поехал дальше. Я же еще долго пребывала в состоянии полнейшего недоумения: почему буквально за несколько лет мы перешли от «если ты на колесах, шуруй на дорогу», до «так, надо прислушаться к звукам сзади, не доносится ли там жужжание самоката или электровелосипеда, а еще лучше обернуться прежде чем поворачивать»? Неудачливым водителям теперь предоставляется индульгенция, потому что безопасность пешехода — дело рук, ног и слуха самого пешехода?