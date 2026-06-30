«Поймал 15 щук и 33 другие рыбы». Белорус заработал срок за тайную рыбалку в радиационном заповеднике

Белорус порыбачил на территории Полесского государственного радиационного-экологического заповедника и получил уголовку и срок. Подробности рассказали в прокуратуре Гомельской области.
Фигурантом уголовного дела стал житель Наровли. Мужчина в марте 2025 года вечером тайно проник на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, подвергшуюся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, где действует контрольно-пропускной режим. Он пробрался до озера Речище и начал рыбачить, используя запрещенные восемь жерлиц с восемью крючками, а также четыре удочки с установленными на них катушками, леской и рыболовными поводками с четырьмя крючками. Сама же рыбалка осуществлялась в запретные сроки.
В итоге нарушитель смог поймать 15 щук, 24 речных окуня и семь особей плотвы, и был пойман с поличным. Ущерб, причиненный природе, составил более 9500 белорусских рублей, что является крупным размером. Незаконно пойманную рыбу изъяли на месте преступления. А ущерб фигурант полностью возместил до суда.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году «домашней химии». Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Тем временем губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов.