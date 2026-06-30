К подрядчику строительства красноярского метро предъявили иски на 128 млн рублей

К одному из основных подрядчиков строительства красноярского метротрама — ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» — предъявили иски на общую сумму 128 млн рублей. Информацию можно найти в картотеке Арбитражного суда Красноярского края.
Среди истцов поставщики и подрядчики из разных регионов. Они требуют взыскать задолженность по договорам, а также неустойки за просрочку платежей. Один из крупных исков подало ООО «РУСАРМ». Компания просит взыскать с подрядчика 29,2 млн рублей долга по договору оказания услуг и 4,6 млн рублей неустойки. Суммы остальных исков составляют от 100 тыс. до 3,5 млн рублей.
Ранее вопросы с расчетами у «Бамтоннельстрой-Красноярск» уже возникали. В конце 2025 года сотрудники субподрядной организации «Ангара» перекрывали въезд на стройплощадку и выходили к зданию краевого правительства из-за невыплаты зарплат. Тогда директор фирмы сообщал, что компании пришлось брать кредиты, чтобы рассчитаться с рабочими.
Напомним, прокладка тоннелей метро началась в сентябре 2024 года. Первую линию ранее планировали запустить до конца 2026 года, затем срок перенесли на 2028 год. На данный момент завершилась проходка лишь одного из тоннелей — левого перегонного между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Его протяженность 2,6 километра. В мае Михаил Котюков объяснял задержки при строительстве метро тем, что готовых технических решений у строителей нет и приходится искать их по ходу строительства.