К подрядчику строительства красноярского метро предъявили иски на 128 млн рублей

Напомним, прокладка тоннелей метро началась в сентябре 2024 года. Первую линию ранее планировали запустить до конца 2026 года, затем срок перенесли на 2028 год. На данный момент завершилась проходка лишь одного из тоннелей — левого перегонного между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Его протяженность 2,6 километра. В мае Михаил Котюков объяснял задержки при строительстве метро тем, что готовых технических решений у строителей нет и приходится искать их по ходу строительства.