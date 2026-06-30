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В Красноярске отремонтировали стартовую эстакаду для бобслея и скелетона

В Красноярске завершили ремонт стартовой эстакады для бобслея и скелетона, расположенной на открытой площадке Центрального стадиона.

В Красноярске завершили ремонт стартовой эстакады для бобслея и скелетона, расположенной на открытой площадке Центрального стадиона. После модернизации длина трассы увеличилась с 60 до 72 метров.

Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, прежней длины эстакады было недостаточно для безопасного торможения экипажей-двоек и четверок. Обновленная трасса максимально приближена к условиям реального ледового желоба, что позволяет спортсменам совершенствовать технику старта, развивать взрывную силу и координацию.

Для повышения безопасности тренировок на эстакаде уложили резиновое покрытие. Теперь здесь можно проводить полноценные занятия как по скелетону, так и по бобслею — для одиночных спортсменов и командных экипажей.

Первые старты на обновленном объекте уже состоялись: в минувшие выходные на эстакаде прошли городские соревнования по бобслею и скелетону.

Добавим, что модернизацию трассы прошла при содействии Федерации бобслея России.

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