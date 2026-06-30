Бензиновые очереди — не всё: в центре Калининграда выключат три светофора

Причина — аварийно-восстановительные работы на трансформаторной подстанции ТП-236. Светофоры не будут работать у домов № 29, 38 и 45. Водителей просят заранее снижать скорость перед переходами, держать дистанцию и ориентироваться на дорожные знаки. В ГАИ также рекомендуют по возможности выбирать объездные маршруты, чтобы не создавать заторы.