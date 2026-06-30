Бензиновые очереди — не всё: в центре Калининграда выключат три светофора

В Калининграде во вторник, 30 июня, с 13:00 до 17:00 отключат несколько светофоров на Советском проспекте. Об этом сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.
Причина — аварийно-восстановительные работы на трансформаторной подстанции ТП-236. Светофоры не будут работать у домов № 29, 38 и 45. Водителей просят заранее снижать скорость перед переходами, держать дистанцию и ориентироваться на дорожные знаки. В ГАИ также рекомендуют по возможности выбирать объездные маршруты, чтобы не создавать заторы.
Юристы считают, что калининградцев, стоящих в очередях к АЗС, не должны штрафовать за остановку под запрещающими знаками. Это не парковка, а ожидание в заторе.
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