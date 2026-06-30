В Перми назвали все школы со 100-балльниками по итогам ЕГЭ 2026

По двум предметам на 100 баллов ЕГЭ написали выпускники: Тимофей Попов из школы № 146 — по физике и русскому языку; Анна Мальцева из школы № 12 с углубленным изучением немецкого языка — по русскому языку и обществознанию; Маргарита Коваленко из школы № 22 — по химии и русскому языку; Ксения Маркушина из гимназии № 6 — по физике и информатике.