«Мягко говоря, в недоумении»: что происходит с бензином в Калининградской области

В других регионах России пытаются внедрять новые способы нормализации. В Орловской области с 4 июля бензин на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» начнут отпускать по номерам машин. «В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, в понедельник — с 4 и 5, и так далее, по порядку до 9. При этом объём отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров», — сообщает «Интерфакс». По мнению местных властей, такая схема позволит снизить ажиотаж и обеспечить водителей топливом на полторы-две недели. В Орловской области также планируют запуск электронного приложения с информацией о наличии топлива и очередях на заправках.