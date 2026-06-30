«Мягко говоря, в недоумении»: что происходит с бензином в Калининградской области

В последнюю неделю темой № 1 для жителей Калининградской области стала ситуация с бензином. С 25 июня на автозаправках региона официально установили ограничения: в один бак заливают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. С введением этих мер на АЗС в Калининграде и других городах региона возникли очереди. Что происходит на заправках и как на ситуацию реагируют власти — в материале Калининград.Ru.
Ограничивать продажу бензина на отдельных АЗС в регионе начали в третьей декаде июня. Губернатор Алексей Беспрозванных тогда заверил, что «топлива достаточно» и призвал не создавать ажиотаж, «как это происходит в других регионах».
«Это ни к чему хорошему не приведёт. Просто к определённым ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений, поэтому сохраняем спокойствие», — заявил Беспрозванных на заседании областного правительства 22 июня.
В министерстве развития инфраструктуры утверждали, что дефицита топлива в регионе нет, а краткосрочные перебои возможны у ряда мелких оптовых компаний из-за «перенастройки логистических цепочек». Но уже через несколько дней в Калининградской области официально ввели ограничения на продажу. На заправках крупных топливных операторов сейчас отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза!», — объяснил принятые меры губернатор, отметив, что «нерациональное приобретение» может привести к тому, что весь объём «будет исчерпан, например, за неделю».
Сейчас на табло многих автозаправочных станций напротив цен на бензин стоят нули, а к работающим АЗС выстраиваются очереди. В мессенджерах появились каналы и чаты, в которых жители делятся актуальной информацией о наличии топлива в городах региона. Калининградцы пытаются вести общественный мониторинг и отслеживать маршруты движения бензовозов.
Автомобилисты часами стоят в очередях: одни с пустыми баками, другие — заливают по 10−15 литров до полного. «Чтобы заправиться 95-м, пришлось ехать в Сосновку. Очередь внушительная — 3,5 часа, но в Калининграде ещё дольше», — рассказывает водитель Кирилл. Другой автомобилист провёл в очереди у АЗС «Лукойл» на Московском проспекте больше пяти часов: «Простояли полдня на жаре за своими 30 литрами, этого хватит примерно на неделю. Как будет дальше — кажется, никто не знает».
В понедельник, 29 июня, вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Калининградской области обсудили ситуацию с топливом. В правительстве РФ заверили, что регион «находится в зоне особого внимания федеральных властей». «Нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект», — говорится в заявлении кабмина.
Сам Беспрозванных после встречи с Новаком признал в соцсетях, что «ситуация с топливом действительно непростая». Губернатор констатировал, что на многих заправках в регионе возникли очереди за топливом, «в основном за бензином», и «не всегда в наличии нужная марка». «Бензин на заправках заканчивается быстро, топливные операторы перестраивают графики подвоза. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт», — сообщил Беспрозванных.
Губернатор заверил, что во время рабочей поездки в Москву договорился об увеличении объёмов и дополнительных отгрузках. При этом приоритетной задачей и региональные, и федеральные власти называют обеспечением топливом общественного транспорта, социальных служб и сельхозтехники.
Но калининградцев заявление главы региона пока не слишком успокоило. В комментариях на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» выкладывают фото очередей, предлагают ввести талоны и организовать отдельные заправки для общественного транспорта. Водители жалуются на растущие цены на топливо и сообщают, что очереди за бензином «бывают и по шесть часов». Дополнительной проблемой стали заторы, возникшие из-за больших скоплений автомобилей перед АЗС. Особенно серьёзная ситуация сложилась в понедельник в районе двухъярусного моста и улицы Киевской. Пока одни водители стояли за бензином, другие — ругались в пробке.
«Подавляющее большинство потребителей очень, мягко говоря, в недоумении. Если, опять же, бензина в достатке для “нормального” потребления, то надо это потребление “нормализовать”», — предложил в комментариях на странице губернатора местный житель.
В других регионах России пытаются внедрять новые способы нормализации. В Орловской области с 4 июля бензин на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» начнут отпускать по номерам машин. «В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, в понедельник — с 4 и 5, и так далее, по порядку до 9. При этом объём отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров», — сообщает «Интерфакс». По мнению местных властей, такая схема позволит снизить ажиотаж и обеспечить водителей топливом на полторы-две недели. В Орловской области также планируют запуск электронного приложения с информацией о наличии топлива и очередях на заправках.
Президент Владимир Путин призвал принять системные меры, которые «соответствуют масштабу текущих вызовов». «Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — подчеркнул глава государства на совещании по вопросам снабжения регионов топливом.
По данным властей, нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Регионам поручили увеличить эффективность использования ресурсов и выстраивать взвешенный подход к их распределению с учётом потребности в ключевых отраслях.
«Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию», — сообщили в правительстве РФ.