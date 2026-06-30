Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

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Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетили, в том числе, президент Владимир Путин, бывший замруководителя президентской администрации Дмитрий Козак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Сергей Иванов «много сделал для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», отмечал Владимир Путин ранее в телеграмме семье экс-чиновника. «Проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек», — писал президент.
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