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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.

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Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетили, в том числе, президент Владимир Путин, бывший замруководителя президентской администрации Дмитрий Козак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сергей Иванов «много сделал для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», отмечал Владимир Путин ранее в телеграмме семье экс-чиновника. «Проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек», — писал президент.

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