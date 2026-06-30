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В Калининграде за месяц акции по диагностике рака кожи у 89 пациентов заподозрена онкопатология

Всех отправили на дополнительные обследования.

В Калининграде за месяц масштабной акции по диагностике рака кожи — с 25 мая по 26 июня — в Центре специализированных видов медицинской помощи осмотрели 2138 человек. У 89 пациентов заподозрена онкопатология, сообщает региональный минздрав.

Все люди с подозрениями направлены на дообследование к онкологам для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики.

Среди выявленных находок — не только случаи подозрения на злокачественные новообразования, но и многочисленные солнечные фотоповреждения кожи.

Помните, записаться на осмотр к дерматологу стоит, если:

— у вас более 50 родинок;

— в семье были случаи рака кожи;

— вы хоть раз сильно обгорали на солнце (особенно в детстве).

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4012) 313 185.

Адрес Центра: Калининград, ул. Барнаульская, 6.

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