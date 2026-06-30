Дело о младенце в подвале: спустя 9 лет задержана бабушка

Спустя почти девять лет в Калининградской области раскрыто убийство новорождённого мальчика, тело которого нашли в подвальном окне дома на улице Вокзальной в апреле 2016 года. На теле младенца были следы насильственной смерти. Тогда установить родителей не удалось, и дело оставалось нераскрытым. Прорыв наступил в 2025 году, когда…