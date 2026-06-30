Дело о младенце в подвале: спустя 9 лет задержана бабушка

Спустя почти девять лет в Калининградской области раскрыто убийство новорождённого мальчика, тело которого нашли в подвальном окне дома на улице Вокзальной в апреле 2016 года. На теле младенца были следы насильственной смерти. Тогда установить родителей не удалось, и дело оставалось нераскрытым.
Прорыв наступил в 2025 году, когда по федеральной базе данных геномной информации удалось установить отца и мать ребёнка. Ими оказались мужчина, ранее отбывавший наказание, и 17-летняя жительница Гусева, для которой беременность была нежелательной. Мать девушки скрывала её положение от окружающих.
По версии следствия, в апреле 2016 года, когда у 17-летней девушки начались роды, её мать приняла роды, а затем задушила новорождённого внука. Тело она поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно, где его нашли прохожие.
46-летнюю женщину задержали и арестовали до января 2026 года. Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В убийстве внука обвиняемая вину не признаёт.