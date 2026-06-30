От космической катастрофы до зарождения всего живого: как астероиды могут нести и смерть, и жизнь

— Анализ состава метеоритов, образовавшихся из древнейших астероидов, показал, что в них содержатся крупицы водорода, и он совпадает с тем, что находится в земных океанах, — говорит эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. — Также в осколках и доставленных из космоса образцах находят сложные органические молекулы, которые могли участвовать в формировании ДНК и РНК, а также аминокислоты и богатые кислородом органические соединения. И потому возможно, что астероиды доставляли на планету не просто камни, а «конструктор» для будущих живых клеток.