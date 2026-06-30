От космической катастрофы до зарождения всего живого: как астероиды могут нести и смерть, и жизнь

30 июня отмечается Международный день астероидов. Эта дата выбрана научным сообществом в память о Тунгусском метеорите. Именно 30 июня 1908 года это огромное небесное тело врезалось в Землю.
Астероиды могут быть размером от нескольких метров до сотен километров. Они вращаются вокруг Солнца по своим орбитам, состоят в основном из камня и различных металлов и являются самостоятельными небесными телами.
В отличие от комет астероиды не содержат много летучих веществ и потому не образуют длинных хвостов из газов и пыли. А метеориты это обломки астероидов, достигшие Земли. По одной из версий, именно эти небесные тела и являются источником жизни на нашей планете.
— Анализ состава метеоритов, образовавшихся из древнейших астероидов, показал, что в них содержатся крупицы водорода, и он совпадает с тем, что находится в земных океанах, — говорит эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. — Также в осколках и доставленных из космоса образцах находят сложные органические молекулы, которые могли участвовать в формировании ДНК и РНК, а также аминокислоты и богатые кислородом органические соединения. И потому возможно, что астероиды доставляли на планету не просто камни, а «конструктор» для будущих живых клеток.
Пояс астероидов расположен между Марсом и Юпитером, его называют главным, в отличие от больших скоплений таких же не очень больших небесных тел, находящихся в поясе Койпера, облаке Оорта и других отдаленных от Земли местах Солнечной системы.
Возможную опасность для нашей планеты несут крупные (от 50 до 100 метров) астероиды, пересекающие орбиту Земли на расстоянии меньше 7,5 миллионов километров. Сейчас астрономы наблюдают за одним таким небесным гостем, который может 22 декабря 2032 года войти в атмосферу Земли. Этот астероид, получивший название 2024 YR4, и обнаруженный совсем недавно, при падении способен вызвать значительные разрушения. В следующем году астрономы уточнят траекторию его полета.
Международная группа ученых нашла в образцах грунта с астероида Рюгу досолнечные зерна — частицы минералов, возникших до формирования Солнечной системы Фото: AFP / JAXA.
Однако вероятность столкновения ничтожна и равна 0,0017 процента. К тому же земляне уже готовы к встрече с небесными телами. Так, в 2022 году был испытан такой способ защиты нашей планеты, как кинетический таран. Космический аппарат стартовал в ноябре 2021 года и к сентябрю следующего года достиг астероида Диморф. Специальный ударный зонд врезался в него на скорости около 6,5 км/сек и изменил траекторию полета. В результате у астероида появился пылевой хвост длиной порядка 10 тысяч километров.
Также рассматриваются такие способы отклонения угрожающих Земле астероидов, как доставка на них ядерных боеприпасов, как показали в фильме «Армагедддон», использование гравитационных буксиров, ионных лучей и других технологий.
Между прочим, некоторые астероиды весьма богаты драгоценными металлами, как например, Психея. Ученые уже подсчитали, что это небесное тело содержит порядка 110 миллиардов тонн золота и платины. Так что, возможно, осваивать астероиды начнут раньше, чем планеты.