Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин: Борский мост отремонтирован в рекордные сроки

На выезд из Нижнего Новгорода работают две полосы.

Источник: Время

Ремонт покрытия на новом Борском мосту завершён всего за три недели, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX.

«В рекордные сроки — всего за три недели — завершили ремонт нового Борского моста! Теперь на выезд из Нижнего работают две полосы. А знаки ограничения скорости движения “40 км/ч” отменены», — написал глава региона, поблагодарив нижегородцев за терпение.

Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стали первым ремонтом моста с момента его ввода в эксплуатацию в 2017 году; ранее подрядчик устранил колейность и обновил покрытие на подходах и пойменных мостах. По словам губернатора, с 2019 года в регионе отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс, а в 2025 году в норматив приведены 761 км дорожной сети.

Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста завершён за три недели.