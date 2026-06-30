Глеб Никитин: Борский мост отремонтирован в рекордные сроки

Ремонт покрытия на новом Борском мосту завершён всего за три недели, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX.
«В рекордные сроки — всего за три недели — завершили ремонт нового Борского моста! Теперь на выезд из Нижнего работают две полосы. А знаки ограничения скорости движения “40 км/ч” отменены», — написал глава региона, поблагодарив нижегородцев за терпение.
Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стали первым ремонтом моста с момента его ввода в эксплуатацию в 2017 году; ранее подрядчик устранил колейность и обновил покрытие на подходах и пойменных мостах. По словам губернатора, с 2019 года в регионе отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс, а в 2025 году в норматив приведены 761 км дорожной сети.
Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста завершён за три недели.