Глеб Никитин: Борский мост отремонтирован в рекордные сроки

Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стали первым ремонтом моста с момента его ввода в эксплуатацию в 2017 году; ранее подрядчик устранил колейность и обновил покрытие на подходах и пойменных мостах. По словам губернатора, с 2019 года в регионе отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс, а в 2025 году в норматив приведены 761 км дорожной сети.