Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские депутаты отказали в арендной льготе на кладбище Еврейской общине

По словам Олега Аминова, необходима была льгота на участок в районе Литовского вала.

Еврейской общине Калининграда отказали в предоставлении льготы по арендной плате на землю в районе Литовского вала. Решение было принято на заключительном заседании Горсовета 30 июня. Против этого решения выступил всего один депутат, и еще один воздержался.

О причине отказа «Новому Калининграду» сообщило председатель совета Олег Аминов.

«Да, мы отказали. Они просили льготу, но дело в том, что в 2023 году у них заканчивался договор аренды территории (это еврейское кладбище, которое у нас расположено на Литовском валу). Да они на самом деле несут определённые затраты, связанные с его содержанием, благоустройством и так далее. Но у них закончился договор аренды этой территории. Мы им отказывали в 2024 и 2025 году и на 2026 год тоже отказались. Но у них есть все основания при оформлении соответствующих документов получить разрешение на использование этой территории, которое не предполагает внесения платы», — пояснил Аминов.

Председатель Горсовета уточнил, что решение «ни в коем случае» не связано со строительством улицы Юбилейной.

«Если посмотреть на Генеральном плане, это зелёные зоны города. Соответственно, они незыблемы и они условно неприкасаемые. Никто не будет менять даже их границы», — добавил Аминов.

Напомним, что еврейское кладбище, расположенное в лесопарковой зоне в районе Литовского вала, 12 декабря 2023 года рекомендовали признать выявленным объектом культурного наследия.

Осенью 2022 года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет, однако в минприроды ответили, что отказываться от планов власти не планируют.

В конце лета 2023 года археологи приступили к исследованию территории бывших кладбищ на той же территории.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше