Калининградские депутаты отказали в арендной льготе на кладбище Еврейской общине

«Да, мы отказали. Они просили льготу, но дело в том, что в 2023 году у них заканчивался договор аренды территории (это еврейское кладбище, которое у нас расположено на Литовском валу). Да они на самом деле несут определённые затраты, связанные с его содержанием, благоустройством и так далее. Но у них закончился договор аренды этой территории. Мы им отказывали в 2024 и 2025 году и на 2026 год тоже отказались. Но у них есть все основания при оформлении соответствующих документов получить разрешение на использование этой территории, которое не предполагает внесения платы», — пояснил Аминов.