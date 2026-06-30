Калининградские депутаты отказали в арендной льготе на кладбище Еврейской общине

Еврейской общине Калининграда отказали в предоставлении льготы по арендной плате на землю в районе Литовского вала. Решение было принято на заключительном заседании Горсовета 30 июня. Против этого решения выступил всего один депутат, и еще один воздержался.
О причине отказа «Новому Калининграду» сообщило председатель совета Олег Аминов.
«Да, мы отказали. Они просили льготу, но дело в том, что в 2023 году у них заканчивался договор аренды территории (это еврейское кладбище, которое у нас расположено на Литовском валу). Да они на самом деле несут определённые затраты, связанные с его содержанием, благоустройством и так далее. Но у них закончился договор аренды этой территории. Мы им отказывали в 2024 и 2025 году и на 2026 год тоже отказались. Но у них есть все основания при оформлении соответствующих документов получить разрешение на использование этой территории, которое не предполагает внесения платы», — пояснил Аминов.
Председатель Горсовета уточнил, что решение «ни в коем случае» не связано со строительством улицы Юбилейной.
«Если посмотреть на Генеральном плане, это зелёные зоны города. Соответственно, они незыблемы и они условно неприкасаемые. Никто не будет менять даже их границы», — добавил Аминов.
Напомним, что еврейское кладбище, расположенное в лесопарковой зоне в районе Литовского вала, 12 декабря 2023 года рекомендовали признать выявленным объектом культурного наследия.
Осенью 2022 года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет, однако в минприроды ответили, что отказываться от планов власти не планируют.
В конце лета 2023 года археологи приступили к исследованию территории бывших кладбищ на той же территории.