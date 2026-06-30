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В Ростовской области опровергли запрет на розничную продажу алкоголя 1 июля

Донские власти не планируют вводить ограничения на продажу горячительных напитков в июле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области не планировали вводить запрет на розничную продажу алкоголя 1 июля 2026 года. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

— Появилась недостоверная информация о запрете розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 1 июля. Сообщаю, что таких ограничений нет, — написала в соцсетях Ирина Гелас.

Напомним, подобные ограничения вводят только в дни школьных выпускных (в 2026 году — 26 мая и 27 июня), в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (если 1 сентября — выходной, запрет переносится на ближайший следующий рабочий день).

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