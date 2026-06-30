В Перми начал работу новый общественный центр для жителей Средней Курьи

Сегодня в общественных центрах работают патриотические, молодежные, национальные и другие объединения, советы ветеранов и общества инвалидов. Ежегодно эти площадки принимают около 350 тысяч посетителей, здесь проводят более 15 тысяч консультаций и около двух тысяч различных мероприятий. Также центры участвуют в сборе гуманитарной помощи и изготовлении маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых изделий для поддержки участников СВО.