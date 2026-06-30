С начала текущего года в Красноярском крае режим НМУ длился 140 дней

В первом полугодии 2025 года режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в регионе длился 41 день, за аналогичный период текущего года — 140 дней. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Руководитель ведомства объяснил, с чем связана подобная ситуация. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования, и теперь прогноз НМУ делится на общий и специализированный. Поэтому 140 дней — это общий прогноз, который Среднесибирское УГМС объявляет во всех населенных пунктах края. Основаниями являются погодные условия: высокая температура, слабый ветер, туман, направление ветра. Все это может привести к загрязнению воздуха. Общий прогноз вводят не потому, что воздух уже загрязнен. Это профилактическая мера, которая помогает не допустить сильного накапливания загрязняющих веществ в населенных пунктах. Когда режим объявлен, у предприятий появляется обязанность начать работы по снижению выбросов. Поэтому, если смотреть на ситуацию прямо, получается следующее: чем больше дней в году объявляется НМУ, тем больше дней предприятия выполняют мероприятия по снижению выбросов, — отметил Владимир Часовитин.