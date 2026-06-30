Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 58 рейсов больше станет на пригородном маршруте № 122 «Воронеж — Семилуки»

Ежедневно на линию будут выходить шесть автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Для улучшения транспортного сообщения между Воронежем и Семилуками власти региона приняли решение об увеличении числа рейсов. Об этом 30 июня сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.

С 1 июля на пригородном маршруте № 122 «Воронеж — Семилуки» количество ежедневных рейсов возрастет почти в три раза — с 32 до 90. Для этого ежедневно на линию будут выходить по шесть автобусов.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше