На 58 рейсов больше станет на пригородном маршруте № 122 «Воронеж — Семилуки»

Для улучшения транспортного сообщения между Воронежем и Семилуками власти региона приняли решение об увеличении числа рейсов. Об этом 30 июня сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.
С 1 июля на пригородном маршруте № 122 «Воронеж — Семилуки» количество ежедневных рейсов возрастет почти в три раза — с 32 до 90. Для этого ежедневно на линию будут выходить по шесть автобусов.
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