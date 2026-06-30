Жители Ростовской области сократили строительство частных домов почти на 15%

При этом доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья также уменьшилась. Если в 2024 году на ИЖС приходилось около 55,6% введенного жилья, то по итогам 2025 года — около 56,1%. Несмотря на сохраняющееся преобладание частных домов в структуре жилищного строительства, именно этот сегмент обеспечил основную часть снижения общего объема ввода.