В Советске восьмилетний мальчик-инвалид погиб в огне по вине отца — СК

По версии следствия, в доме, где жила семья обвиняемого, была неисправна электропроводка. Мужчина использовал несколько удлинителей, которые соединил между собой и подключил бытовую технику. Один из них «имел видимые повреждения изоляции электропровода». Из-за этого днём 14 ноября 2025 года в квартире произошёл пожар.