Турция ищет покупателя на С-400 для возобновления сделки по F-35

Греция и Израиль выступают против возможной сделки по продаже Турции американских истребителей. Они заявляют, что такие поставки лишат их технологического преимущества и нарушат сложившийся военный баланс в регионе. В то время как Афины уже оформили заказ на F-35, Тель-Авив эксплуатирует собственную модифицированную версию этого самолета, которая применялась в боевых операциях над Ливаном, Сирией и Ираном.