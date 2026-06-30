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Турция ищет покупателя на С-400 для возобновления сделки по F-35

Турция рассматривает возможность продать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 третьей стороне. Такой шаг может открыть Анкаре путь обратно в программу американских истребителей F-35. Об этом сообщает интернет-издание Euractiv.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Прорыв в вопросе F-35 может зависеть от договоренности, по которой Турция продаст свои С-400 третьей стране, а не вернет их России. В качестве одного из возможных покупателей называют Южную Корею», — говорится в сообщении.

Напомним, что Соединенные Штаты исключили Турцию из программы F-35 после того, как в 2019 году Анкара получила российские комплексы С-400 в рамках контракта. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что российские системы несовместимы с вооружением НАТО. Кроме того, американская сторона выражала опасения: совместная эксплуатация С-400 и истребителей F-35 может открыть России доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках американских самолетов.

Греция и Израиль выступают против возможной сделки по продаже Турции американских истребителей. Они заявляют, что такие поставки лишат их технологического преимущества и нарушат сложившийся военный баланс в регионе. В то время как Афины уже оформили заказ на F-35, Тель-Авив эксплуатирует собственную модифицированную версию этого самолета, которая применялась в боевых операциях над Ливаном, Сирией и Ираном.

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