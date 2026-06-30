Турция ищет покупателя на С-400 для возобновления сделки по F-35

Напомним, что Соединенные Штаты исключили Турцию из программы F-35 после того, как в 2019 году Анкара получила российские комплексы С-400 в рамках контракта. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что российские системы несовместимы с вооружением НАТО. Кроме того, американская сторона выражала опасения: совместная эксплуатация С-400 и истребителей F-35 может открыть России доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках американских самолетов.
Греция и Израиль выступают против возможной сделки по продаже Турции американских истребителей. Они заявляют, что такие поставки лишат их технологического преимущества и нарушат сложившийся военный баланс в регионе. В то время как Афины уже оформили заказ на F-35, Тель-Авив эксплуатирует собственную модифицированную версию этого самолета, которая применялась в боевых операциях над Ливаном, Сирией и Ираном.