В Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Фото

Церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова посетил президент Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным.
На церемонии также присутствовали заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Верховного суда России Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, помощник президента, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский и другие официальные лица. В церемонии принял участие расчет Почетного караула и военный оркестр.
Представители различных структур и ведомств направили венки с красными, белыми розами и композициями в виде российского триколора. ПБК ЦСКА, болельщиком которого был Иванов, направил венок, украшенный шарфом фирменной сине-красной расцветки команды.
Иванова похоронят на Троекуровском кладбище. В рамках церемонии предусмотрены воинские почести: выставление почетного караула, исполнение гимна России военным оркестром и троекратный залп из стрелкового оружия.
Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня в возрасте 73 лет. О кончине государственного деятеля, занимавшего пост почетного президента Единой лиги ВТБ, сообщила пресс-служба организации.
Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году. Окончил филологический факультет ЛГУ, затем — высшие курсы КГБ СССР в Минске. В 1981—1998 годах проходил службу в органах государственной безопасности.
В 2001 году Иванов стал министром обороны России. В дальнейшем он занимал посты заместителя председателя правительства (с 2005 года), первого вице-премьера (с 2007 года).
В 2011—2016 годах Иванов руководил администрацией президента РФ. Затем он занял пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности Иванов ушел по собственному желанию.