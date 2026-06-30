Более 12,7 тысячи выпускников в Нижегородской области получили аттестаты

Глава региона отметил, что в этом году один из выпускников Илья Ковалев показал выдающиеся результаты на ЕГЭ. Ему удалось набрать 300 баллов за три предмета. Кроме того, 23 человека получили высшие баллы по двум предметам, а 167 сдали на 100 баллов один предмет.