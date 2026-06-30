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Более 12,7 тысячи выпускников в Нижегородской области получили аттестаты

Губернатор Глеб Никитин поздравил школьников с выпускным и поблагодарил учителей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области более 12,7 тысячи выпускников завершили школьное обучение. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем поздравлении.

Глава региона отметил, что в этом году один из выпускников Илья Ковалев показал выдающиеся результаты на ЕГЭ. Ему удалось набрать 300 баллов за три предмета. Кроме того, 23 человека получили высшие баллы по двум предметам, а 167 сдали на 100 баллов один предмет.

В своём поздравлении глава региона отметил, что высокие результаты стали возможны благодаря самоотверженному труду учителей.

— Наши учителя дают гораздо больше, чем знания по предмету. Они учат человечности, не бояться ошибок, быть сильными и честными, — написал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в области по нацпроекту «Молодёжь и дети» развивается система образования: строятся и ремонтируются школы, классы оснащаются современным оборудованием. Однако главная заслуга в успехах учеников принадлежит именно педагогам.

— Дорогие выпускники, верьте в себя, ищите знания, спрашивайте совета у наставников и никогда не позволяйте сомнениям помешать исполнению вашей мечты! В добрый путь! — обратился к выпускникам глава региона в завершении поздравления.

Напомним, в Нижнем Новгороде 846 человек завершили учебу в школе на «отлично». Всего в областном центре выпустились 6207 человек.