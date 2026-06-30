«Так всегда развивалось искусство»: Дима Билан рассказал, как мировые звёзды заимствуют элементы из его шоу

По словам Билана, иногда даже мировые суперзвезды используют его «старые фишки» в своих шоу. Пример — британский певец Робби Уильямс, который на одном из своих концертов «воспарил» над зрительным залом. Такой же трюк несколько лет назад использовал Билан.