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«Так всегда развивалось искусство»: Дима Билан рассказал, как мировые звёзды заимствуют элементы из его шоу

Певец на такие случаи не обижается.

Источник: Клопс.ru

Певец Дима Билан рассказал, что другие артисты порой заимствуют элементы из разных его шоу. Однако артист на такие случаи не обижается. Пост с размышлениями он опубликовал в своей группе «ВКонтакте».

По словам Билана, иногда даже мировые суперзвезды используют его «старые фишки» в своих шоу. Пример — британский певец Робби Уильямс, который на одном из своих концертов «воспарил» над зрительным залом. Такой же трюк несколько лет назад использовал Билан.

«Мне это нравится, — написал артист. — В этом и есть магия творчества XXI века. Благодаря интернету идеи путешествуют по миру, обретают новое прочтение и вдохновляют других. Так всегда развивалось искусство».

Певец добавил, что никогда не придавал много значения тому, кто первым придумал какой-либо элемент. «Куда важнее продолжать создавать новое», — подчеркнул он.

Дима Билан 2 октября представит в Калининграде шоу «Я просто люблю тебя»6+. Концерт пройдёт в ДС «Янтарный». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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