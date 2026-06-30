В Краснознаменском районе обнаружили полянку с краснокнижным грибом

Диковинку нашли в минувшее воскресенье. Polyporus umbellatus называют ещё и грибом-бараном — за то, что шляпки кудрявятся на одном месте сразу пучком, как баранья шерсть. Вообще в народе такое прозвище получил не один, а целых три вида: это и спарассис курчавый (лат. Sparassis crispa), и грифола курчавая (лат. Grifola frondosa). Все они встречаются в Калининградской области, хотя и достаточно редко.