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Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде завершили в сжатые сроки

Для выезда из Нижнего Новгорода доступны две полосы движения, ограничение скорости в 40 км/ч снято.

Ремонт Борского моста завершён в сжатые сроки — работы уложились в три недели. В настоящее время для выезда из Нижнего Новгорода водителям доступны две полосы движения, ограничение скорости в 40 км/ч снято. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы на мосту, открытом в 2017 году, проводились впервые. По словам губернатора, усилия были направлены на минимизацию неудобств для жителей города и сокращение продолжительности ремонта.

В рамках развития дорожной сети Нижегородской области достигнуты следующие результаты:

с 2019 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (в том числе в рамках ранее действовавшего проекта «Безопасные и качественные дороги») отремонтировано свыше 6,6 тысяч км дорог;

осуществлено строительство и реконструкция порядка 140 км трасс регионального значения;

в 2025 году нормативное состояние обеспечено на 761 км дорожной сети — показатель превысил плановый уровень (626 км).

Напомним, что с 5 июня в Нижегородской области начался ремонт ключевой трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров, включающий работы на Борском мосту через Волгу.