Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде завершили в сжатые сроки

Ремонт Борского моста завершён в сжатые сроки — работы уложились в три недели. В настоящее время для выезда из Нижнего Новгорода водителям доступны две полосы движения, ограничение скорости в 40 км/ч снято. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.