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Новый российский компактный вертолёт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России создали микровертолет для преодоления минных полей и водных преград.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России создали микровертолет для преодоления минных полей и водных преград.

Он летает ниже уровня деревьев и маневрирует между препятствиями как спортивный байк, не завися от рельефа и состояния дорог.

Этот новый компактный летательный аппарат позволит военным безопасно пересекать опасные участки фронта и водные преграды на высоте придорожных столбов, сообщил генконструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Сборка воздушного судна занимает всего полчаса. Управление простое, особенно для операторов беспилотников. Военнослужащие с опытом пилотирования дронов смогут быстро освоить новую технику с помощью специально созданного виртуального тренажера.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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