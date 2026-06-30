Таймыр и Эвенкия представят культуру народов Севера на «МИРе Сибири»

Делегации Таймыра и Эвенкии примут участие в XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Он пройдет с 9 по 12 июля в поселке Шушенское.
Представители северных территорий Красноярского края познакомят гостей фестиваля с культурой, традициями и ремеслами коренных малочисленных народов Севера. Специалисты Арктического центра культуры и Таймырского Дома народного творчества, мастера-косторезы и мастера декоративно-прикладного искусства подготовили программу «Таймыр приветствует».
Гости смогут посетить традиционный чум, узнать о культуре пяти коренных этносов Таймыра, побывать на фотовыставке и ярмарке декоративно-прикладного искусства. Также будет работать фотозона с национальными костюмами, украшениями и предметами традиционного быта.
Для посетителей проведут мастер-классы по художественной резьбе по оленьему рогу и изготовлению украшений из бисера. Кроме того, гостям расскажут о национальных играх и обрядах. Эвенкийский муниципальный округ представят творческие коллективы «Осиктакан» и «Хино», певец Владимир Хоменко, этнопевица Дэги, а также хранители эвенкийской культуры. Делегация познакомит гостей с традициями эвенкийского народа, представит национальное жилище, проведет обрядовые программы и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
Фестиваль «МИР Сибири» ежегодно объединяет исполнителей этнической музыки, мастеров народных художественных промыслов и ценителей традиционной культуры из России и зарубежных стран. В программе будут конкурсные выступления, выставка-ярмарка «Город мастеров» и тематические площадки, посвященные народной культуре.