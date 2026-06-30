Таймыр и Эвенкия представят культуру народов Севера на «МИРе Сибири»

Для посетителей проведут мастер-классы по художественной резьбе по оленьему рогу и изготовлению украшений из бисера. Кроме того, гостям расскажут о национальных играх и обрядах. Эвенкийский муниципальный округ представят творческие коллективы «Осиктакан» и «Хино», певец Владимир Хоменко, этнопевица Дэги, а также хранители эвенкийской культуры. Делегация познакомит гостей с традициями эвенкийского народа, представит национальное жилище, проведет обрядовые программы и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.