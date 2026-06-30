В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов

Внедрение бесплатного Wi‑Fi — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Клиник СамГМУ. Современный пациент всё чаще использует мобильные устройства для записи к врачу, получения результатов анализов или телемедицинских консультаций, и стабильный интернет становится не просто удобством, а необходимостью. Этот проект делает пребывание в медицинском учреждении более комфортным и позволяет эффективнее использовать время.