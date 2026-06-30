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В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов

С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.

Теперь каждый, кто находится в лечебных корпусах университета, может воспользоваться бесплатным высокоскоростным Wi‑Fi, чтобы оставаться на связи, читать новости во время ожидания приёма или прохождения процедур.

Подключиться к сети очень просто. Для этого нужно зайти в настройки Wi‑Fi на своём смартфоне или планшете, в списке доступных сетей выбрать «Клиники» и пройти короткую временную регистрацию, введя необходимые данные. После этого доступ в интернет будет открыт.

Внедрение бесплатного Wi‑Fi — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Клиник СамГМУ. Современный пациент всё чаще использует мобильные устройства для записи к врачу, получения результатов анализов или телемедицинских консультаций, и стабильный интернет становится не просто удобством, а необходимостью. Этот проект делает пребывание в медицинском учреждении более комфортным и позволяет эффективнее использовать время.

Клиники Самарского государственного медицинского университета — это многопрофильный лечебно-диагностический комплекс федерального уровня, который ежедневно принимает сотни пациентов. Запуск бесплатного Wi‑Fi — ещё один шаг к созданию по-настоящему современной и дружелюбной среды для каждого, кто обращается за медицинской помощью.