Еврокомиссия прокомментировала сообщения о подготовке запрета турвиз для россиян

Еврокомиссия не готовит полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РБК.
«Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в войне против Украины. Эти меры предложены Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций», — приводит заявление ведомства РБК.
При этом в Еврокомиссии не уточнили, каким образом планируется определять лиц, подпадающих под возможные ограничения.
Ранее СМИ сообщили, что в странах Евросоюза обсуждается возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.