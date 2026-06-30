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Еврокомиссия прокомментировала сообщения о подготовке запрета турвиз для россиян

Ранее СМИ сообщили, что в ЕC обсуждают возможность запрета на выдачу турвиз россиянам.

Еврокомиссия не готовит полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РБК.

«Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в войне против Украины. Эти меры предложены Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций», — приводит заявление ведомства РБК.

При этом в Еврокомиссии не уточнили, каким образом планируется определять лиц, подпадающих под возможные ограничения.

Ранее СМИ сообщили, что в странах Евросоюза обсуждается возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

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