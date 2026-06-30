Молодежь Перми мечтает о достатке и накопить свыше 5 млн рублей

«Мы видим, что молодые жители Перми все чаще задумываются о долгосрочных целях и связывают их не только с семьей и личной жизнью, но и с финансовой устойчивостью. В среднем на горизонте пяти лет они рассчитывают накопить 5,1 млн рублей. Опыт накоплений уже есть у части пермской молодёжи: 24% откладывают деньги на регулярной основе, еще 29% делают это периодически. Чем раньше человек начинает планировать финансы и формировать капитал, тем проще ему двигаться к своим жизненным целям и чувствовать себя увереннее в будущем», — говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский,