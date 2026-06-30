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Еврокомиссия перечислила Украине 3,9 млрд евро на закупку БПЛА

Еврокомиссия объявила о старте выплат Украине в размере 3,9 млрд евро. Эти деньги стали частью первого транша на закупку беспилотников, общий объем которого составляет около 6 млрд евро. Средства выделяются в рамках более крупного кредита на 90 млрд евро.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые технологии беспилотных летательных аппаратов для укрепления обороноспособности Украины. И за ним последуют другие», — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК уточнили, что этот платеж идет следом за первым траншем макрофинансовой помощи на 3,2 млрд евро, который был предоставлен Киеву 25 июня. Остальные суммы поступят в ближайшие дни, пока первый транш на дроны не будет полностью покрыт — с учетом запросов украинской стороны.

В Брюсселе пояснили: речь идет о части масштабного кредита в 90 млрд евро. Из них 30 млрд пойдут на бюджетную поддержку, а 60 млрд — на оборонные нужды в 2026 и 2027 годах. Причем в 2026 году 28,3 млрд из оборонного пакета направят на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, говорится в сообщении Еврокомиссии.

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