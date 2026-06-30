Еврокомиссия перечислила Украине 3,9 млрд евро на закупку БПЛА

В Брюсселе пояснили: речь идет о части масштабного кредита в 90 млрд евро. Из них 30 млрд пойдут на бюджетную поддержку, а 60 млрд — на оборонные нужды в 2026 и 2027 годах. Причем в 2026 году 28,3 млрд из оборонного пакета направят на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, говорится в сообщении Еврокомиссии.