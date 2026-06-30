90 дней на замену: в МВД напомнили о смене паспорта в 20 и 45 лет

Россиянам напомнили о сроке замены паспорта после достижения 20 или 45 лет. Подать документы и фотографии для выдачи нового документа нужно в течение 90 дней после наступления возраста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что граждане обязаны бережно хранить паспорт. Если документ потерян или украден на территории России, необходимо сразу обратиться в МВД РФ и заявить об этом.
При утере паспорта важно зафиксировать факт обращения. Это поможет избежать проблем, если по документу попробуют оформить кредиты или создать аккаунты для мошеннических действий. За небрежное хранение паспорта может быть назначен штраф от 100 до 300 рублей.
«При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию», — рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, при заявлении о хищении документа административной ответственности можно избежать.
Чтобы заменить паспорт, необходимо обратиться с документами и фотографиями в установленный срок.
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