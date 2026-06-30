Житель Советска предстанет перед судом из-за пожара, в котором погиб его 8-летний сын

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному 8-летнему сыну.
Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал дома повреждённый удлинитель с видимыми нарушениями изоляции провода. Он подключил к нему бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации электропроводки.
Это привело к аварийному режиму работы электросети и пожару. В результате возгорания погиб 8-летний сын мужчины.
Уголовное дело направлено в Советский городской суд. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Калининградской области.