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Житель Советска предстанет перед судом из-за пожара, в котором погиб его 8-летний сын

Прокурор Советска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Источник: KaliningradToday

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному 8-летнему сыну.

Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал дома повреждённый удлинитель с видимыми нарушениями изоляции провода. Он подключил к нему бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации электропроводки.

Это привело к аварийному режиму работы электросети и пожару. В результате возгорания погиб 8-летний сын мужчины.

Уголовное дело направлено в Советский городской суд. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Калининградской области.