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Жителя Советска будут судить после пожара, в котором погиб его 8-летний сын

Мужчина использовал неисправный удлинитель.

Источник: Комсомольская правда

40-летнего жителя Советска будут судить после пожара, в котором погиб его 8-летний сын, будут судить. Об этом сообщает прокуратура области.

Отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в доме была неисправна электропроводка. Поэтому горожанин использовал удлинитель, в нем, однако, тоже была неисправность — повреждения изоляции провода. Мужчина подключил бытовую технику, что привело к пожару.

14 ноября 2025 года в результате аварийного режима работы электросети случилось возгорание. В этом пожаре и погиб 8-летний мальчик.