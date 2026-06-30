Жителя Советска будут судить после пожара, в котором погиб его 8-летний сын

Отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в доме была неисправна электропроводка. Поэтому горожанин использовал удлинитель, в нем, однако, тоже была неисправность — повреждения изоляции провода. Мужчина подключил бытовую технику, что привело к пожару.