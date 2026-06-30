В Волгоградской области спецштаб и УФАС проверяют рост цен на топливо

В Волгоградской области региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК рассказал о ситуации на топливном рынке. По информации специалистов, несмотря на наличие топлива, а также введённые лимиты, в регионе спрос на бензин и дизельное топливо по-прежнему сохраняются на повышенном уровне.