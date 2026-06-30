Телеведущий Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку, сообщили в пресс-службе 2ГИС.
Картографический сервис обновил отображение российских зоопарков, добавив анимированные модели животных и голосовые гиды. Пользователи мобильного приложения и веб-версии популярного картографического сервиса могут не только проложить маршрут до зоопарка, но и в деталях рассмотреть его обитателей прямо на экране. Чтобы запустить движение зверя — например, как слон машет хоботом или панда лежит на спине, — достаточно приблизить карту к нужному вольеру и коснуться модели.
Легендарный телеведущий Николай Дроздов записал короткие видеоролики о повадках зверей, которые доступны в карточках животных. Например, он рассказывает о симбиозе белого носорога и птиц-волоклюев, которые очищают шкуру гиганта и предупреждают его об опасности.
Обновление затронуло крупнейшие зоопарки России: Московский и Ленинградский, а также учреждения Новосибирска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Воронежа, Перми, Калининграда и Ярославля. Кроме того, анимированные модели появились в сафари-парках Геленджика и Приморья.
Пермяки уже могут оценить новую функцию в обновлённой версии приложения или в веб-версии сервиса.