Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку

Картографический сервис обновил отображение российских зоопарков, добавив анимированные модели животных и голосовые гиды. Пользователи мобильного приложения и веб-версии популярного картографического сервиса могут не только проложить маршрут до зоопарка, но и в деталях рассмотреть его обитателей прямо на экране. Чтобы запустить движение зверя — например, как слон машет хоботом или панда лежит на спине, — достаточно приблизить карту к нужному вольеру и коснуться модели.