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Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку

На картах 16 зоопарков страны появились анимированные модели более чем 20 видов животных.

Телеведущий Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Картографический сервис обновил отображение российских зоопарков, добавив анимированные модели животных и голосовые гиды. Пользователи мобильного приложения и веб-версии популярного картографического сервиса могут не только проложить маршрут до зоопарка, но и в деталях рассмотреть его обитателей прямо на экране. Чтобы запустить движение зверя — например, как слон машет хоботом или панда лежит на спине, — достаточно приблизить карту к нужному вольеру и коснуться модели.

Легендарный телеведущий Николай Дроздов записал короткие видеоролики о повадках зверей, которые доступны в карточках животных. Например, он рассказывает о симбиозе белого носорога и птиц-волоклюев, которые очищают шкуру гиганта и предупреждают его об опасности.

Обновление затронуло крупнейшие зоопарки России: Московский и Ленинградский, а также учреждения Новосибирска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Воронежа, Перми, Калининграда и Ярославля. Кроме того, анимированные модели появились в сафари-парках Геленджика и Приморья.

Пермяки уже могут оценить новую функцию в обновлённой версии приложения или в веб-версии сервиса.

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