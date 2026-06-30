Девочку, пострадавшую при атаке дрона, перевели на лечение в Ростов-на-Дону

Семилетнюю девочку, получившую ранения при атаке беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты», перевели в городскую клиническую больницу № 20 Ростова‑на‑Дону. Информацию подтвердили в городской больнице скорой медицинской помощи Таганрога.
Атака на музейный комплекс произошла днём 27 июня. В результате пострадали 12 человек: 10 из них были госпитализированы, двое после осмотра отказались от стационарного лечения.
К вечеру того же дня восемь из десяти госпитализированных пациентов выписали. В больнице Таганрога остаётся одна женщина. По словам председателя городской думы Таганрога Романа Корякина, её состояние оценивается как стабильное, пациентке оказана необходимая медицинская помощь; в ближайшее время её планируют выписать.