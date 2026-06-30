В Калининградской области сократили часть автобусных рейсов, один маршрут — из-за нехватки топлива

Калининградские перевозчики говорят, что критических проблем с заправкой у них нет, но ситуация с дизельным топливом стала сложнее. Солярка есть, в том числе на небольших АЗС, где из-за отсутствия бензина порой меньше очередей. Однако цены на таких станциях заметно выросли, и это бьёт по экономике транспортных компаний.