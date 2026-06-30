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Фейк о запрете продажи алкоголя 1 июля опровергли в Ростовской области

Об этом сообщает в соцсетях департамент потребительского рынка Ростовской области.

Департамент потребительского рынка Ростовской области опроверг сообщения ряда СМИ о запрете розничной продажи алкоголя 1 июля. Информация об этом размещена в социальных сетях ведомства.

В департаменте подчеркнули, что никаких ограничений на указанную дату не предусмотрено.

При этом в регионе по‑прежнему действует запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в отдельные дни:

в дни школьных выпускных — на последний звонок и день выдачи аттестатов (в 2026 году это 26 мая и 27 июня);

в Международный день защиты детей (1 июня);

в День знаний (1 сентября; при совпадении даты с выходным днём запрет переносится на ближайший рабочий день).

Предпринимателей просят ориентироваться только на официальные источники информации. Актуальные сведения публикуются на сайте департамента и в его соцсетях.

По вопросам разъяснений можно обращаться по телефону: 8 (863) 240‑87‑95.