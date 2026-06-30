Никто не взялся за ремонт очистных сооружений в Курской области за 121 млн

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Выделенный земельный участок занимает свыше 0,9 га. В ходе реконструкции предполагается уменьшить площадь застройки с нынешних 1,9 тыс. до 1,4 тыс. кв. м. При этом площадь твердого покрытия, напротив, должна увеличиться — с 486 до 2,7 тыс. кв. м. Срок завершения работ — не позднее 30 июня 2027 года. Гарантийные обязательства по объекту составят 5 лет.