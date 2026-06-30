Более 50 деревьев упали во время непогоды в Ростове

— На прошлой неделе упало более 50 деревьев. Сейчас в некоторых местах продолжается уборка веток и прилегающей территории. Ответственным службам поставлена задача завершить работы по устранению последствий непогоды в ближайшее время, — сообщил в соцсетях Александр Скрябин.