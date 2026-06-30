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Более 50 деревьев упали во время непогоды в Ростове

Глава Ростова рассказал о ликвидации последствий непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону коммунальщики уже устранили практически все последствия ливня, прошедшего на прошлой неделе. Об этом по итогам планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.

— На прошлой неделе упало более 50 деревьев. Сейчас в некоторых местах продолжается уборка веток и прилегающей территории. Ответственным службам поставлена задача завершить работы по устранению последствий непогоды в ближайшее время, — сообщил в соцсетях Александр Скрябин.

Отдельное внимание, по словам главы города, уделяется расчистке ливневой канализации. Дорожным службам поручили в приоритетном порядке провести работы в местах частых подтоплений.

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