Разработана культура клеток, ускоряющая регенерацию сосудов сетчатки

Как объясняют ученые, сетчатка глаз человека представляет собой очень сложную многослойную ткань, которая содержит в себе не только фоторецепторы, но и питающие их вспомогательные клетки, кровеносные сосуды и ряд других структур. Повреждение многих из них приводит к массовой гибели светочувствительных нейронов даже при отсутствии проблем в работе самих рецепторов, что часто происходит при развитии диабетической ретинопатии.