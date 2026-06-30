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В Красноярске состоится забег по шести мостам города

Любителей бега из разных регионов России в сентябре 2026 года объединит масштабный марафон, посвящённый 400-летию Красноярска. Одна из дистанций составит.

Любителей бега из разных регионов России в сентябре 2026 года объединит масштабный марафон, посвящённый 400-летию Красноярска. Одна из дистанций составит символические 1628 метров, что является отсылкой к году основания острога Красный Яр. В этом забеге примут участие 398 человек. Именно столько лет в этом году исполнилось Красноярску. Ключевой в программе спортивного мероприятия станет марафонская дистанция 42,2 км, на преодоление которой отведено шесть часов. Маршрут пройдет через шесть красноярских мостов: Октябрьский, Виноградовский, Арфа, Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. Спортивный праздник пройдёт в сопровождении интерактивных площадок и выступлений кавер-групп.