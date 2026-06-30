В Москве летом вырос спрос на специалистов необычных вакансий

В Москве работодатели открыли необычные летние вакансии. Среди них — товаровед по проверке арбузов, менеджер по закупке зелени, гольф-распорядитель, специалист по замене аккумуляторов на электровелосипедах и скаут велопарковок.
Так, сотрудник по контролю качества арбузов должен принимать продукцию и проверять ее соответствие установленным требованиям. Работа рассчитана на период летнего сезона.
Менеджеры по закупке зелени должны находить поставщиков, оценивать качество и проводить переговоры с сельхозпроизводителями. Работа предполагает регулярные выезды в регионы.
Сохраняется спрос и на сотрудников в сфере спортивного досуга. Гольф-распорядители обеспечивают сопровождение посетителей, помогают с подготовкой инвентаря, контролируют состояние игровых зон и участвуют в организации мероприятий.
Кроме того, в связи с активным использованием сервисов аренды электровелосипедов открыты вакансии чарджеров, отвечающих за замену аккумуляторов и проверку технического состояния транспорта. Одновременно работодатели набирают скаутов, которые следят за порядком на парковках, контролируют размещение велосипедов и фиксируют выявленные нарушения.
По данным специалистов рынка труда, большинство подобных вакансий являются сезонными и действуют до окончания летнего периода или середины осени. Во многих случаях работодатели готовы рассматривать кандидатов без профильного опыта, предусматривая обучение на рабочем месте.