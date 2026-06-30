В Москве летом вырос спрос на специалистов необычных вакансий

Кроме того, в связи с активным использованием сервисов аренды электровелосипедов открыты вакансии чарджеров, отвечающих за замену аккумуляторов и проверку технического состояния транспорта. Одновременно работодатели набирают скаутов, которые следят за порядком на парковках, контролируют размещение велосипедов и фиксируют выявленные нарушения.