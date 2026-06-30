Росстат: бензин в Ростовской области за год подорожал на 20%

Вместе с тем реальное положение дел на донских заправках оказывается ещё более тревожным. На ряде станций ценники на АИ-92 и АИ-95 уже преодолели психологическую отметку в 100 ₽ за литр, а отдельные АЗС реализуют горючее по 140 ₽ — то есть стоимость в некоторых случаях увеличилась более чем вдвое относительно прежних значений.