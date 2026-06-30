Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 тонн мяса птицы отправили с Дона в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

С 22 по 26 июня 2026 года из Ростовской области в Саудовскую Аравию экспортировали 20,8 тонн мяса птицы. Об этом проинформировало управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, продукция прошла проверку и признана безопасной в ветеринарно‑санитарном отношении. Она в полном объёме соответствует требованиям страны‑импортёра. Подтверждение качества и безопасности получено от Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В ходе контроля не выявлено нарушений, касающихся законности происхождения товара. Разрешение на вывоз было оформлено в системе «Аргус».