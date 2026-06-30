В Беларуси за КГК могут закрепить полную независимость в выполнении своих задач

Советом Республики одобрен законопроект о закреплении принципов полной независимости КГК при выполнении своих задач, сообщает телеграм-канал верхней палаты белорусского парламента.
В частности, белорусские сенаторы рассмотрели и одобрили законопроект по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля.
Новый закон предусматривает закрепление принципов полной независимости КГК от других госорганов, политических партий и иных организаций при выполнении своих задач. Также усиливается его профилактическая функция в экономической сфере.
Согласно документу, Госконтроль также наделяется полномочиями оперативной приостановки работы субъектов хозяйствования при выявлении грубых нарушений законодательства о ценах, ценообразовании, торговле и общественном питании.
Еще КГК сможет запрещать госрегистрацию и ликвидацию юрлиц, блокировать операции по электронным кошелькам в банках при фиксации противоправных действий.
Кроме того, органы финансовых расследований (ОФР) КГК получают дополнительные полномочия и включаются в число субъектов, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом. И также повышается уровень социальной защищенности гражданских служащих ОФР, которые осуществляют контрольную деятельность, путем обязательного государственного социального страхования.
В парламенте подчеркнули, что законопроект полностью соответствует Конституции Беларуси, законам республики и требованиям нормотворческой техники.
— Положения документа послужат дальнейшему обеспечению законности, защите интересов государства и законных прав граждан, — констатировали в пресс-службе.
Между тем соседняя с Беларусью Литва может убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.
Еще Литва отменила договор, связанный с пересечением границы Беларуси.